Benfica contrata jovem guarda-redes ao Pogon Szczecin

O Benfica anunciou esta segunda-feira no seu site a contratação de Marcel Mendes-Dudzinski, jovem guarda-redes de 16 anos proveniente dos polacos do Pogon Szczecin.





O jogador, que tem dupla nacionalidade (brasileira e polaca), é juvenil de segundo ano. Foi campeão nacional polaco sub-18 pelo Pogon Szczecin e na época passada ainda trabalhou com a equipa principal, enquanto sub-16."Estou muito feliz por ter esta oportunidade. Sei que muitas pessoas gostariam de estar aqui, eu quero aproveitar", disse Marcel Mendes, à BTV. "Sei que o Benfica é um grande clube, tem uma grande história e eu quero fazer parte dela. O meu objetivo é adaptar-me, melhorar o meu português, trabalhar forte e tentar ganhar, com os meus colegas, todas as competições."