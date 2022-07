Benfica contrata jovem islandês de 16 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou esta segunda-feira a contratação de Stigur-Diljan Thordarson, jovem islandês de 16 anos.O extremo, que chega do Víkingur Reykjavík, clube pelo qual fez a estreia no principal campeonato da Islândia, é internacional sub-16.Stigur-Diljan Thordarson parte assim para a primeira experiência fora do seu país, onde também já representou o Fylkir.