Benfica contrata jovem médio angolano ao Estrela da Amadora

António Simão Muanza, conhecido no mundo do futebol por Maestro, é o mais recente reforço do Benfica. A notícia foi avançada esta quinta-feira por Pedro Sepúlveda e posteriormente confirmada por Record.

O médio, de apenas 18 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas com as águias (até 2026), sendo que numa primeira fase irá integrar a formação secundária do Benfica.

Contratado pelo Estrela da Amadora na última temporada à Academia de Futebol de Angola [AFA], Maestro realizou um total de 14 jogos pelos amadorenses (entre equipa principal e formação B), tendo apontado um golo.