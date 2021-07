Benfica contrata jovem médio que começou no Sporting

O Benfica anunciou a contratação de Tiago Pinto, médio de 15 anos proveniente do V. Setúbal.





Proveniente do V. Setúbal, o luso-brasileiro chega à Luz depois de uma época em que somou cinco jogos no Torneio Nacional de Sub-15.Tiago Pinto iniciou o percurso desportivo no Sporting, tendo ainda uma passagem pelo GD EB D. João I.