Benfica critica arbitragem do Sporting-Gil: «Mais um dia normal de VAR em Alvalade»

O Benfica criticou a arbitragem do Sporting-Gil Vicente (4-1), apontado o dedo a vários lances em que, no seu entender, os leões foram beneficiados. Em concreto, o penálti sobre Nuno Santos que dá origem ao primeiro golo e um alegado penálti sobre Leautey, não assinalado, quando estava 1-0."Mais um dia normal de VAR em Alvalade: penálti a favor do Sporting com falta fora da área. Penálti perdoado ao Sporting por abalroamento de Adán. Apenas mais do mesmo esta época", disparam os encarnados.