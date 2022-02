Benfica critica arbitragem e deixa recado a rivais: «Há quem em dificuldade seja sempre amparado»

O Benfica deixou esta segunda-feira duras críticas à arbitragem, sobretudo no que diz respeito ao aspeto disciplinar. Na sua newsletter diária os encarnados falam numa "gritante ausência de uniformidade de critérios", constatando que "há quem em dificuldade seja sempre amparado"."Ontem (...) voltámos a constatar a gritante ausência de uniformidade de critérios na Liga Portuguesa quanto a cartões amarelos depois de faltas duras, penaltis, expulsões, mas com um padrão comum: há quem em dificuldade seja sempre amparado. Fica muito mais fácil ganhar jogos assim. Recordamos apenas que em três jogos – Estoril, Moreirense e Gil Vicente – decisões infelizes de arbitragem custaram ao Benfica sete pontos neste campeonato", explica o clube da Luz.O Benfica abordou também na mesma newsletter a arbitragem do jogo de voleibol feminino, diante do Sporting, uma partida que, no entender do clube da Luz, "merece uma reflexão", pois "houve várias decisões de arbitragem incompreensíveis"."Temos observado, com preocupação, uma tendência inaceitável, que urge corrigir, de benefício ao Sporting nas arbitragens das modalidades de pavilhão. Não se entende este fenómeno, pois é a verdade desportiva e a justiça nas competições que estão em causa", acrescentam os encarnados.