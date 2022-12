Benfica dá os parabéns aos campeões do Mundo

O Benfica divulgou no site oficial uma nota a dar os parabéns a Otamendi e Enzo Fernández pelo título de campeões do Mundo ao serviço da Argentina . Tanto o central como o médio alinharam os 120 minutos da final diante da França, disputada neste domingo no Qatar, com os sul-americanos a ganharem no desempate por penáltis (4-2) após o empate (3-3) no final do prolongamento."É com orgulho que o Sport Lisboa e Benfica dá os parabéns ao seu capitão de equipa Nico Otamendi e a Enzo Fernández pela conquista do Campeonato do Mundo de futebol.Numa das melhores finais de sempre, é uma honra para todos os Benfiquistas ver dois dos seus jogadores do plantel principal serem coroados Campeões do Mundo, com Enzo Fernández a receber ainda o prémio de Melhor Jogador Jovem do Mundial. Uma emoção que se estende a outras referências que passaram pelo Benfica como Pablo Aimar e Di María.À seleção argentina e em especial aos nossos jogadores de coração benfiquista expressamos o nosso orgulho e endereçamos merecidos parabéns."