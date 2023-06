Benfica dá parabéns a Darwin e recorda golo ao Barça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica não deixou passar em claro o 24º aniversário de Darwin Núñez e endereçou os parabéns ao avançado uruguaio, divulgando um vídeo nas redes sociais. O momento recordado pelos encarnados remonta a 29 de setembro de 2021, com um dos dois golos que o dianteiro marcou no triunfo (3-0) sobre o Barcelona em jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Recorde-se que no final dessa temporada Darwin rumou ao Liverpool – clube onde continua – num negócio de 75 M€ mais 25 M€ em variáveis.