Benfica de regresso ao trabalho

O plantel do Benfica regressa hoje aos trabalhos, no Benfica Campus, depois da folga concedida por Roger Schmidt. O técnico alemão irá prosseguir a preparação da próxima temporada, mas com o jogo de amanhã, frente ao Newcastle, em vista. Schmidt pretende que a equipa ganhe rotinas e consolide as ideias que pretende ver colocadas em prática no decorrer da próxima temporada diante do conjunto inglês, naquele que será o último particular de pré-época.

Refira-se que até aqui, o conjunto da Luz foi 100 por cento vitorioso, tendo derrotado o Reading, Nice, Fulham e Girona. Uma tendência que a equipa pretende manter amanhã, na Eusébio Cup, prova especial para os adeptos encarnados e que serve como jogo de apresentação aos benfiquistas.