Benfica de Schmidt bate recorde histórico de pontos na Champions

Para lá de ter já amealhado 61 milhões de euros , o Benfica alcançou esta noite um registo histórico do clube na Liga dos Campeões, ao chegar aos 14 pontos, superando desta forma o anterior máximo do clube, os 12 da equipa de Jorge Jesus em 2011/12. Para lá desse registo pontual histórico, o Benfica desta temporada consegue ainda fazer algo que apenas por duas vezes tinha alcançado: fechar a fase de grupos sem derrotas - as outras tinham sido em 1994/95 e 2011/12.Em 1994/95, sob o comando de Artur Jorge, as águias terminaram em 1º lugar, com 9 pontos, numa altura em que os triunfos valiam apenas dois. Já neste milénio, em 2011/12, o Benfica agarrou a qualificação para os ‘oitavos’ frente ao Manchester United, graças ao empate a duas bolas. Foi a primeira vez que as águias não perderam em Old Trafford. O triunfo (1-0) na última jornada, diante do Otelul, daria à equipa de Jorge Jesus a liderança do grupo, à frente do surpreendente Basileia.