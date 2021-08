Benfica define futuro de Gedson só depois do playoff da Champions

O Benfica só irá definir o futuro de Gedson depois de ultrapassado o playoff da Champions, que tem a segunda mão agendada para o próximo dia 24. Tal como o nosso jornal adiantou na última edição, o Galatasaray não desarma e já fez uma proposta para levar o médio a título definitivo, no valor de 10 milhões de euros.





Neste caso, a ideia dos turcos é avançar já com dois milhões de euros, deixando os restantes oito para pagar de forma faseada. Gedson tem agradado a Jorge Jesus neste arranque de época e os encarnados têm vindo a arrastar este dossiê, que só ficará mesmo decidido no final do mês.