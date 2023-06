Benfica defronta Al Nassr de Cristiano Ronaldo a 20 de julho

O Benfica irá defrontar o Al Nassr, dia 20 de julho, no Torneio do Algarve. O emblema saudita irá marcar presença no Torneio do Algarve, onde irá defrontar as águias, que, logo no dia seguinte, terão pela frente o Celta de Vigo.A competição arranca no dia 17 do referido mês, num encontro entre os espanhóis e o Al Nassr. Desta forma, fica completo o lote de partidas das águias na pré-época.12 de julho: jogo particular, à porta fechada, frente ao Southampton (15 horas)16 de julho: jogo particular com o FC Basileia no Estádio St. Jakob-Park (15 horas); regresso a Lisboa após o encontro.20 de julho: jogo com o Al Nassr (20h30), no Torneio do Algarve21 de julho: jogo com o Celta de Vigo (20h30), no Torneio do Algarve30 de julho: Jogo particular frente ao Feyenoord, na Holanda (15 horas)