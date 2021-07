Benfica deixa cair Maksimovic

A SAD encarnada deixou cair a possibilidade de contratar Nemanja Maksimovc, médio-defensivo do Getafe, face à contratação de Meité.





A ‘Marca’ adiantou ontem que o o futebolista sérvio é disputado por Benfica e Roma. Ao queapurou, Maksimovic, de 26 anos, esteve na agenda das águias e até houve contactos com o clube espanhol. No entanto, com a contratação de Meité ao Torino para a posição 6, o negócio não irá consumar-se.