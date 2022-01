Benfica volta a deixar críticas à arbitragem e diz que é "vítima" de "injustiça"

Poucas horas antes do jogo em Arouca, o Benfica deu conta na sua newsletter diária que tem sido "vítima" de "injustiça", mas garante que esse facto não vai desviar a equipa do seu caminho."A injustiça de que fomos vítimas, para mais havendo o recurso à videoarbitragem, nas partidas com Estoril, FC Porto e Moreirense, só para citar as mais recentes, não nos vai desviar da nossa ambição", garantem os encarnados na newsletter, onde recordam algumas das palavras de Nélson Veríssimo na conferência de imprensa de antevisão do encontro desta tarde.O clube reiterou também o pedido que o treinador fez, para que os adeptos apoiem a equipa durante a partida.O Arouca-Benfica, da 19.ª jornada da Liga Bwin, arranca às 19h00.