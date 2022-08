Benfica deseja "plenas e rápidas melhoras" a Paulo Futre

Paulo Futre enfrentou um problema cardíaco no domingo e acabou por ser submetido a um cateterismo. O antigo internacional português recebeu várias mensagens de apoio e, esta terça-feira, chegou outra, por parte do Benfica, clube que representou na segunda metade de 1992/93."Paulo Futre serviu o Benfica de forma exemplar durante seis meses, contribuindo decisivamente para a conquista de uma Taça de Portugal. O antigo extraordinário jogador faz questão, sempre que tem oportunidade, de manifestar respeito e admiração pelo Sport Lisboa e Benfica. Num momento sensível da sua vida, em que se deparou com um problema de saúde súbito, queremos deixar-lhe um forte abraço e desejar-lhe as plenas e rápidas melhoras", pode ler-se na publicação 'News Benfica'.