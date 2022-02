Benfica destaca goleador: «O inevitável Henrique Araújo»

Henrique Araújo, avançado lançado por Nélson Veríssimo na equipa principal dos encarnados, mereceu hoje uma referência na newsletter do clube encarnado. O jogador marcou um dos golos da vitória (2-1) da equipa B no reduto do Sp. Covilhã, que manteve as jovens águias coladas ao líder Casa Pia.

"Depois de um sábado com várias alegrias, ontem [domingo] tivemos um dia a roçar a perfeição. O andebol e a formação de futebol estiveram em destaque", pode ler-se, numa edição onde se enfatiza os triunfos diante do FC Porto, quer no andebol, quer no campeonato de juniores de futebol.