Benfica-Dínamo Kiev com muitas caras conhecidas nas bancadas da Luz

O Benfica tem esta noite um jogo de extrema importância nas provas europeias, diante do Dínamo Kiev (20h00), e não faltarão nas bancadas figuras ilustres do clube, bem como dirigentes do futebol português.Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, presidente da Liga, e Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores, far-se-ão acompanhar de Volodymyr Kozlov, primeiro secretário da embaixada da Ucrânia.Estarão também, e como de costume, alguns antigos jogadores do emblema encarnado, para além de Nelsón Veríssimo, treinador da segunda equipa do Benfica. Toni, António Veloso, José Luís, Diamantino Miranda, Rui Águas, Simão Sabrosa, Mantorras, Vítor Martins, Abel Xavier, Pedro Valido, Bruno Basto, Dimas, Paulo Madeira, Marcelo Moretto, Alberto Fonseca, Nuno Assis e Paulo Lopes serão as ex-águias presentes.