Benfica disputa torneio no Algarve a meio de julho

O Benfica irá marcar presença num torneio de pré-época a meio de julho. A informação foi adiantada pelo Fulham, um dos participantes na prova que terá lugar no Estádio Algarve, em Faro-Loulé.A equipa de Marco Silva, recém-promovida à Premier League, revelou que tem jogos agendados com os franceses do Nice, a 16 de julho, e com as águias, no dia seguinte.O site do Nice anunciou também que irá disputar o Troféu do Algarve com o Benfica, a 15 de julho.