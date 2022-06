O Benfica divulgou esta sexta-feira o plano de preparação da temporada, que arranca amanhã com a realização dos habituais exames médicos. Seguem-se os exames físicos no domingo, antes do início dos treinos com bola, segunda-feira, no Benfica Campus.Exames médicos, no Hospital da LuzTestes físicos, no Benfica CampusInício dos treinos no Benfica CampusEstágio em Inglaterra (Saint Goerge Park)Jogo particular em Inglaterra, frente ao ReadingTroféu do Algarve, jogo com o NiceTroféu do Algarve, jogo com o FulhamJogo particular na Suíça (adversário não foi divulgado)Eusébio Cup, jogo de apresentação no Estádio da Luz, frente ao Newcastle