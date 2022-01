Benfica diz não ter abordado Shevchenko nem qualquer outro técnico após saída de Jesus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica emitiu esta segunda-feira um comunicado onde garante que, apesar de Andriy Shevchenko ter sido apontado à Luz, não foi feita qualquer oferta ao técnico ucraniano nem a outro técnico após a saída de Jorge Jesus, em janeiro."O Sport Lisboa e Benfica esclarece que não fez nenhuma abordagem a Shevchenko ou qualquer outro treinador, que não o atual, depois da saída de Jorge Jesus. O único treinador que o Benfica abordou foi Nélson Veríssimo, que vai estar a liderar a equipa do Benfica pelo menos até ao final desta temporada", pode ler-se na nota publicada pelos encarnados.Já Rui Costa, presidente do Benfica, havia reiterado a confiança em Nélson Veríssimo na recente entrevista que concedeu ao canal do clube. "Há quem diga, 'mas se tens confiança nele, por que não fazes já contrato de ano e meio'? Se não tivesse confiança nele, metia-o como interino. Tem de se dar tempo aos treinadores. Tenho a minha convicção que não será apenas para seis meses", vincou a 12 de janeiro.