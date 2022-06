Benfica e a multa por críticas ao VAR: «Isto é uma aberração»

O Benfica criticou duramente esta quarta-feira o Conselho de Disciplina da Federação pela multa que foi aplicada ao clube da Luz, pelas considerações que fez sobre o VAR. Na newsletter diária, os encarnados falam numa condenação "pelo exercício da opinião livre"."O Conselho de Disciplina decidiu, na sua sanha persecutória habitual ao Benfica, multar o clube em 33.660 euros por críticas justificadas perante atuações do VAR que prejudicaram em muito o Benfica", escreve o clube da Luz.E preossegue: "Em nenhum momento se procurou atingir a honorabilidade ou diminuir a dignidade de quem toma decisões durante um jogo de futebol. Mas não podemos ser condenados pelo exercício da opinião livre e construtiva como sempre fizemos. Isto é uma aberração de um mesmo Conselho de Disciplina que consegue atirar castigos para as férias e outros para as calendas, consoante os interesses dos visados."Na mesma newsletter foi abordada situação de Ivan Almeida, jogador da equipa de basquetebol das águias, que foinum jogo com o FC Porto, na Arena Dragão. "Um dos nossos grandes campeões é Ivan Almeida, vítima de insultos racistas no Dragão Arena durante o jogo 3 da final com o FC Porto.""Como temos dito e repetido, o racismo é abjeto e o Sport Lisboa e Benfica está e estará sempre empenhado no combate a este flagelo da sociedade. Repudiamos todas e quaisquer manifestações de racismo. O racismo não se relativiza, condena-se e combate-se. O que torna ainda mais incompreensíveis as recentes declarações de um dirigente do basquetebol portista sobre este episódio lamentável", prosseguem os encarnados."A forma digna como ambas as equipas lutaram pelo Campeonato Nacional não merecia nada disto. E sobretudo ninguém merece ser vítima de insultos racistas", conclui o Benfica.