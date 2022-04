Benfica e a "polémica" final da Taça de Portugal de hóquei em patins: «Péssima arbitragem»

O Benfica aproveitou a sua newsletter diária para uma vez mais deixar farpas à "péssima arbitragem" da final da Taça de Portugal de hóquei em patins, que os encarnados perderam ontem diante do FC Porto."Saímos derrotados num jogo marcado pela polémica, claramente manchada pelo erro grave da equipa de arbitragem no primeiro golo do FC Porto, o que nos levou a protestar o jogo", explicam os encarnados. "Foi assinalada uma falta, mas a bola, além de não estar colocada no vértice, estava em claro movimento, tal como mostraram as imagens da transmissão televisiva."E prossegue: "Falando em faltas, o critério – ou falta dele – penalizou a nossa equipa. Acabámos com 17 faltas e o nosso adversário com apenas 5, sendo que duas delas aconteceram já na parte final da partida. Perante estes factos, provocados pela atuação de ontem da dupla de arbitragem composta por João Duarte e Pedro Figueiredo, que muito prejudicou a verdade desportiva, urge que sejam tomadas medidas concretas por parte de todos os intervenientes para que este tipo de arbitragens não prejudique mais o hóquei em patins."