Benfica e a revelação pública dos áudios do VAR: «Que cumpra todos os trâmites necessários»

O Benfica voltou esta quarta-feira a reforçar a posição sobre a revelação pública dos áudios do VAR, manifestada terça-feira em comunicado. "Não faz sentido a aprovação de medidas que se sabe chumbadas de antemão na instância relevante. O Benfica é, como anunciou e reiterou várias vezes, completamente favorável a todas as medidas que promovam a transparência, nas quais se inclui a divulgação dos áudios das comunicações das equipas de arbitragem, nomeadamente com o VAR.Mas esta medida indispensável tem, necessariamente, de ser iniciada através do Conselho de Presidentes, cuja reunião o Benfica proporá com caráter de urgência para interpelar a FPF e assim se esclarecer, cabal e definitivamente, junto das instâncias internacionais, qual o âmbito da divulgação possível de tais áudios", pode ler-se na newsletter diária.E concluiu: "Seremos sempre a favor da revelação pública dos áudios do VAR, queremos a sua aplicação o mais breve possível, mas queremos também que o processo seja bem-sucedido e cumpra todos os trâmites necessários."