Benfica e Ajax lembram "lendas" Eusébio e Johan Cruyff

O sorteio desta segunda-feira, realizado em Nyon (Suíça), colocou Benfica e Ajax no caminho dos oitavos de final da Liga dos Campeões, dois clubes que há 53 anos colocavam frente a frente jogadores como Eusébio e Johan Cruyff.

Em publicação nas redes sociais, partilhada pelos dois clubes, Benfica e Ajax recordaram o duelo dos quartos de final da antiga Taça dos Campeões Europeus de 1968 com uma foto em que surgem as duas "lendas". "Dois clubes históricos, duas lendas do desporto", pode ler-se na curta publicação no Instagram.