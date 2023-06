Benfica e as condenações no caso dos emails: «A rivalidade desportiva não explica tudo nem tudo pode»

Através de uma nota publicada no site oficial do clube, o Benfica reagiu esta segunda-feira às condenações de prisão com pena suspensa a Francisco J. Marques e Diogo Faria, vincando que "a rivalidade desportiva não explica tudo nem tudo pode"."O chamado "processo dos emails" terminou hoje, com o Tribunal a condenar quem divulgou a correspondência do Benfica e a reconhecer o seu comportamento criminoso.Em 2017, os responsáveis pela comunicação do Futebol Clube do Porto truncaram o conteúdo de emails e criaram narrativas assentes em mentiras que divulgaram no Porto Canal – tudo com o intuito de associar o Benfica a práticas criminosas, denegrindo o seu bom-nome e atingindo a sua reputação."Agora, o tribunal deu como provado que houve manipulação de informação e que se usou o direito a informar como pretexto, sendo certo que, como explicou o Juiz, a mentira jamais pode servir o interesse público."O Sport Lisboa e Benfica considera que o reconhecimento dos crimes de violação de correspondência agravada e de ofensa a pessoa coletiva, embora não apague da memória a campanha negra de que o clube foi vítima, deu sentido ao esforço para que, no fim, ganhasse a verdade."Emails truncados, com interpretações falsas, despudoradamente divulgados através do Porto Canal merecem a total condenação e reprovação pública."A rivalidade desportiva não explica tudo nem tudo pode", pode ler-se.