Benfica e as escutas: «Desabafos de ocasião, frustrações do momento e pensamentos em voz alta»

O Benfica considerou esta terça-feira que a divulgação das escutas da operação 'Cartão Vermelho' são um ataque ao clube, alegando tratar-se de uma "intromissão intolerável na esfera privada de diversas pessoas com responsabilidade" nos encarnados."Haverá alguma organização (ou indivíduo) capaz de passar incólume perante a exposição pública de conversas privadas, incluindo desabafos de ocasião, frustrações do momento ou pensamentos em voz alta?", questionaram os encarnados na 'News Benfica'.Nesse espaço, as águias sublinham que "a revelação, seletiva e a conta-gotas, de escutas de conversas privadas cujo conteúdo não tem qualquer relevância criminal trata-se, em última instância, de um ataque ao Benfica"."Ainda não há muito tempo oclube foi vítima de um roubo de emails, sofrendo consequências irreparáveis em função da inqualificável divulgação ao público, para mais de forma truncada e deturpada, de conteúdos estritamente internos e que afetaram a sua reputação", lembra."Desta feita estamos perante uma situação em que um instrumento de investigação das autoridades competentes – as escutas – é colocado, numa clara violação do segredo de justiça, à disposição de quem não tem pejo em escancarar a privacidade de outrem", acrescenta o clube presidido por Rui Costa.Perante isso, o Benfica deixa uma série de interrogações. "Qual a relevância criminal do conteúdo das conversas privadas vindas a público? A quem interessa esta devassa do universo Benfica? A quem beneficia a fragilização, a erosão e a destruição do Sport Lisboa e Benfica? (...) Onde estão os limites? O Estado de Direito exime-se de responsabilidades? Não há mesmo nenhuma autoridade disponível para colocar um travão nesta violação grave de direitos fundamentais?"