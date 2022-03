Benfica e Athletic Bilbao preparam acordo de cooperação na formação

Uma delegação do Benfica esteve no início desta semana no País Basco, para ultimar os detalhes de um acordo de colaboração com o Athletic Bilbao relativo ao futebol de formação. De acordo com a nota emitida pelo clube espanhol, a parceria entre as partes contemplará a "troca de conhecimentos e experiências, tendo em vista a melhoria dos processos e de rendimento do futebol de formação", estando prevista a realização de grupos de trabalho para desenvolver investigações conjuntas, congressos ou seminários e visitas entre os dois clubes.A delegação encarnada, composta por Nuno Maurício (responsável de análise de rendimento), Renato Jesus (recursos humanos), João Copeto (diretor de sistemas de tecnologia da informação), David Sousa (departamento de dados científicos) e Rui Passo (vicepresidente para a inovação e tecnologia), chegou a Bilbao na segunda-feira, tendo nesse mesmo dia efetuado uma visita a San Mamés e ao museu, para depois participar numa mesa redonda com alguns dirigentes do clube basco.Pela tarde visitaram Lezama, o centro de treinos dos leones, que tanto craque já deu ao futebol espanhol e mundial. Na terça-feira, antes do regresso, voltaram a Lezama, agora para um reunião com os responsáveis do departamento de análise do centro de treinos e depois para ver um treino da equipa principal do clube.