Benfica e o golo anulado a Darwin: «Fora de jogo de 2 cm feito tão à medida, que a bola já está no ar!»

O Benfica reagiu, através de uma publicação no Twitter destinado à comunicação social, ao golo anulado a Darwin por fora de jogo de 2 centímetros, no clássico com o FC Porto."A história deste campeonato. A história de um VAR que, sistematicamente, prejudica o Benfica e beneficia os mesmos de sempre. Um fora de jogo de 2 cm feito tão à medida, mas tão à medida, que a bola já está no ar!", escreveram as águias."É urgente uma auditoria ao VAR realizada por entidades externas que credibilize quem já perdeu toda a credibilidade. É tempo da Federação Portuguesa de Futebol e do Conselho de Arbitragem agirem. E pararem de desrespeitar o Benfica", acrescentaram os encarnados.