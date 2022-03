Benfica e o golo de Rafa: «Fez em competição aquilo que todas as crianças sonham fazer um dia»

Arrancada de Rafa não é novidade: em 2012 marcou um golo parecido Arrancada de Rafa não é novidade: em 2012 marcou um golo parecido

A carregar o vídeo ...

Rafa foi a figura do Benfica-Estoril (2-1) , com um golo de bandeira em que correu mais de 80 metros para faturar, ainda na primeira parte. Esta segunda-feira, o Benfica referiu-se a esse momento do jogo como "um hino ao futebol"."Rafa e Gonçalo Ramos foram os marcadores de serviço e escasseiam as palavras para fazer jus ao extraordinário golo de Rafa. O nosso jogador fez em competição aquilo que todas as crianças sonham fazer um dia: pegar na bola, correr mais de 80 metros com ela, fintar os adversários pela frente e marcar num dos mais emblemáticos estádios do mundo com a camisola e emblema de um clube mítico. Um golo reservado quase exclusivamente para as consolas de jogos que nos fez recordar outro inacreditável, de Poborsky frente ao Braga, há mais de 23 anos. E agora perguntamo-nos quando poderemos voltar a ver um golo destes… Extraordinário! Inesquecível! Um hino ao futebol", pode ler-se na newsletter diária.