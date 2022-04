Benfica e o penálti de Alvalade: «Mais um momento grave nesta Liga, desta vez em modo criativo»

Depois de Vertonghen ainda no decorrer do Sporting-P. Ferreira (2-0), também o Benfica já reagiu a propósito do penálti que originou o 1.º golo dos leões."O sistema VAR que sonegou ao Benfica pelo menos 9 pontos esta época continua a beneficiar os rivais, jornada após jornada. Em Alvalade, assistimos a mais um momento grave nesta Liga, desta vez em modo criativo. O VAR está a servir para desvirtuar a verdade desportiva deste campeonato, quando a sua missão é precisamente a contrária", consideram as águias.