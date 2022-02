Benfica e os recentes ciberataques em Portugal: «Sem complacência para os Ruis Pintos da vida»

O Benfica reagiu esta quarta-feira com "natural repúdio" aos mais recentes ataques informáticos que têm existido em Portugal. Através da 'newsletter' diária, as águias manifestaram "solidariedade" para com todos os atingidos, numa mensagem que visa Rui Pinto."Temos assistido à mais que justificada indignação geral pelos ataques cibernéticos ocorridos recentemente, da qual partilhamos o natural repúdio. Pode ser que muitos dos que, quando a vítima foi o Sport Lisboa e Benfica, reagiram com indiferença ou até regozijo, compreendam agora aquilo por que o Benfica passou quando foi assaltado e roubado por Rui Pinto e, como toda a gente já intuiu, com o "alto patrocínio" de Sporting e FC Porto, que promoveram a devassa da vida interna do Benfica, com uma violação da correspondência privada e confidencial. Rui Pinto esse que é agora protegido pelas autoridades", começaram por escrever, na nota hoje partilhada no sítio oficial do clube na Internet.E prosseguiram: "Que não haja qualquer dúvida, é gente da mesma estirpe de Rui Pinto que assalta, rouba e fragiliza com o objetivo de destruir e erodir organizações e pessoas. São criminosos, não há outra forma de os qualificar! Resta-nos manifestar a nossa solidariedade para com todos os atingidos, sem complacência para os Ruis Pintos da vida."