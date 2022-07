Benfica e Peñarol já sabem data para disputar a Taça Intercontinental sub-20

O Benfica e o Peñarol já sabem data para disputar a Taça Intercontinental. A CONEMBOL e a UEFA anunciou esta quarta-feira que portugueses e uruguaios vão medir forças no Estádio Centenario, em Montevideu (Uruguai), a 21 de agosto.Este troféu irá disputar-se pela primeira vez no escalão sub-20 e irá opôr os vencedores portugueses da UEFA Youth League e os uruguaios da Libertadores no escalão sub-20.No escalão sénior, as duas formações já se defrontaram de forma oficial e, precisamente, na Taça Intercontinental. Esta foi de má memória para as águias já que o Peñarol levou a melhor. Os encarnados venceram a primeira mão em casa (1-0) e perderam em Montevideu (5-0). Houve lugar a um jogo de desempate, em solo uruguaio, que o Peñarol venceu, por 2-1, com golos de Sasía (2) e Eusébio.