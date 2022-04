Benfica em busca de mais 12,5 milhões de euros: todas as contas da Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica já arrecadou 64,903 milhões de euros na edição 2021/22 da Liga dos Campeões, mas pode aumentar o montante para 77,403, caso consiga eliminar o Liverpool e chegar às meias-finais.

O objetivo desportivo seria inédito, pois os encarnados nunca atingiram o 'top 4' na era Champions (desde 1992/93), sendo que, financeiramente, esta é, desde já, a melhor época de sempre do clube lisboeta.

Aconteça o que acontecer na Luz (terça-feira) e em Anfield Road (13 de abril), o Benfica já tem números recorde, graças aos 10,6 milhões de euros que garantiu com o apuramento para os quartos de final, depois de superar o Ajax nos 'oitavos'.

Uma vitória por 1-0 em Amesterdão, selada com um tento do uruguaio Darwin Núñez, aos 77 minutos, após um empate a dois na Luz, foi responsável pelo crescimento, de 54,303 para quase 65 milhões, do montante arrecadado em 2021/22.

O Benfica começou por receber uma verba fixa de 15,640 milhões pela participação na fase de grupos, à qual chegou depois de afastar nas pré-eliminatórias o Spartak Moscovo, então orientado por Rui Vitória, e o PSV Eindhoven.

O montante aumentou, depois, para 37,243 milhões, graças a uma verba variável de 21,605 que o clube da Luz recebeu por ser o 14.º do 'ranking' da UEFA a 10 anos, entre os clubes presentes na fase de grupos da principal prova europeia de clubes.

Na fase de grupos, os encarnados adicionaram mais 7,46 milhões, pelos dois triunfos (cada valia 2,8), um 3-0 ao FC Barcelona e um 2-0 ao Dinamo Kiev, e os dois empates (cada qual cotado em 930.000 euros), na Ucrânia e em Nou Camp.

Como conseguiu o apuramento para os 'oitavos', o Benfica embolsou mais 9,6 milhões de euros e, com a qualificação para os 'quartos', mais 10,6.

O total vai, assim, em 64,903 milhões de euros, verba que pode crescer para 77,403, se o Benfica conseguir os 12,5 atribuídos aos clubes que se qualificarem para as meias-finais.

Caso consiga o apuramento, o Benfica ainda pode, depois, aumentar o montante, pois há mais 15,5 milhões para quem chegar à final e 4,5 extra para o vencedor.

Em aberto está, assim, uma verba total de 32,5 milhões de euros, sendo que, a estes valores, acrescem ainda os do 'market pool', relacionados com os direitos televisivos. A UEFA distribuirá um total de 292 milhões de euros pelos 32 clubes, em função do valor proporcional dos países.

O Sporting, como campeão em título, tem direito a 45% do valor destinado a Portugal, o FC Porto, vice-campeão, a 35%, e o Benfica, terceiro classificado, a 20%.

Na edição 2021/22, e sem os valores do 'market pool', o Sporting, eliminado pelo Manchester City nos 'oitavos', somou 45,010 milhões de euros, enquanto o FC Porto, que caiu na fase de grupos, ficou pouco abaixo, com 44,177.