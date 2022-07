Fredrik Aursnes é o alvo do Benfica: águias já fizeram contactos

Inquéritos Fredrik Aursnes seria uma boa contratação para o Benfica? Sim

Fredrik Aursnes é o alvo do Benfica para o meio-campo. Segundo apurou, a SAD encarnada já fez contactos exploratórios junto do Feyenoord no sentido de contratar o médio norueguês de 26 anos, que está avaliado em 12 milhões de euros.O jornalista Fabrizio Romano adiantou que as águias já ofereceram 15 milhões de euros pelo jogador, mais outra quantia por objetivos, e que já existe entendimento com o agente de Aursnes.O norueguês chegou ao Feyenoord em agosto de 2021 proveniente do Molde por uma verba a rondar os 450 mil euros. Antes disso, representou o IL Hødd, equipa do seu país.Ao serviço do Feyenoord, na temporada 2021/22, Aursnes disputou 50 jogos - 33 no campeonato holandês, 13 na Conference League, três na qualificação para a prova europeia e um na Taça da Holanda - tendo contribuido com um golo e quatro assistências.