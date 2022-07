Benfica em protesto no Kick-Off da Liga

As curtas declarações dos elementos do Benfica no Kick-Off da Liga, aquando da receção das respetivas distinções, como Sílvio Cervan ou Henrique Araújo, estiveram relacionadas, segundo apurou, com um sentimento de mal-estar do clube.Em causa sobretudo a atribuição do prémio fair play aos encarnados, num ano em que o clube se sentiu especialmente prejudicado pelas arbitragens ao longo da Liga Bwin.