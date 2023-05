Benfica emite 50 milhões em dívida junto de 6.048 investidores: procura é 2,42 vezes superior

O Benfica colocou 50 milhões de euros em nova dívida junto de seis mil investidores de retalho. A procura recorde por obrigações dos encarnados levou a SAD a rever o montante em alta já durante a operação."É uma emissão que consideramos um sucesso. Fiz um levantamento entre as 14 emissões que já fizemos e não encontrei nunca um valor tão alto de procura. É muito importante", afirmou o CEO Domingos Soares de Oliveira, na apresentação dos resultados da emissão. A procura atingiu os 121 milhões de euros, ou seja, 2,42 vezes acima da oferta.A operação foi composta por duas ofertas, tal como já tinha sucedido no ano passado, com uma componente de oferta de subscrição e outra de oferta de troca para as obrigações cuja maturidade terminava a 17 de julho de 2023. Do total de 50 milhões de euros, 22,1 milhões dizem respeito à subscrição de nova dívida.Os restantes 27,9 milhões de euros foram para a troca. Neste caso, cada obrigação da emissão 2020-2023 deu direito a uma obrigação da nova emissão acrescida dos juros corridos desde 15 de janeiro de 2023, inclusive, até à data de emissão e liquidação, exclusive, no montante de 0,067777778 euros por cada obrigação.As obrigações Benfica 2023-2026 oferecem uma taxa de juro fixa de 5,75%, o valor mais elevado numa emissão do clube desde 2013.O montante mínimo de subscrição foi de 2.500 euros.