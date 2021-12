E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica confirmou que Nicolás Otamendi foi "vítima de assalto na sua residência" e que tanto o central como a sua família se encontram bem, "apesar do enorme desconforto provocado pela situação vivida".O Sport Lisboa e Benfica confirma que o seu jogador Nico Otamendi foi vítima de assalto na sua residência, durante a madrugada de hoje.O atleta e a família encontram-se bem, apesar do enorme desconforto provocado pela situação vivida.O Sport Lisboa e Benfica apela a que a privacidade do jogador e da sua família seja respeitada por toda a Comunicação Social, enquanto se aguarda pelo desenrolar das investigações desencadeadas pelas autoridades.