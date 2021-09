Benfica emite nota de pesar pela morte de Jorge Sampaio

O Benfica emitiu esta sexta-feira uma nota de pesar na sequência da morte de Jorge Sampaio, antigo presidente da República hoje falecido, aos 81 anos.





"É com enorme pesar que o Sport Lisboa e Benfica endereça sentidas condolências à família, amigos e admiradores de Jorge Sampaio, antigo Presidente da República e antigo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa.Nesta hora de dor, é da mais elementar justiça que reconheçamos e elogiemos o legado de Jorge Sampaio, um homem que dedicou a sua vida à defesa intransigente da democracia e ao estabelecimento de uma sociedade mais justa.O desporto foi um dos múltiplos setores beneficiários da vasta obra de Jorge Sampaio, quer como autarca, na relação com os clubes sediados em Lisboa, quer como advogado, a sua profissão, na criação do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.Por tudo o que deu ao País, jamais será esquecido."