Benfica empresta Ferro ao Vitesse

Ferro vai prosseguir a carreira no Vitesse, por empréstimo do Benfica, apurou. Esta era uma hipótese em cima da mesa há já alguns dias e o negócio ficou agora fechado. O central, de 25 anos, não entrava nas contas de Roger Schmidt e esta foi a solução encontrada para colocar o jogador, que estava no lote de excedentários.Recorde-se que Ferro esteve cedido ao Hajduk Split na temporada passada, depois de na anterior ter estado no Valencia, igualmente por empréstimo.