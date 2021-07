Benfica empresta Pedro Pereira ao Monza

O Benfica anunciou que chegou a acordo com o Monza para o empréstimo de Pedro Pereira por uma temporada, com os italianos a ficarem com uma opção de compra obrigatória de 3M€ no final da época.





O lateral-direito, que se encontrava a trabalhar com a equipa B das águias, já não esteve nos últimos dias no Seixal.Formado no Benfica, Pedro Pereira rumou, em 2015, a Itália, para defender as cores da Sampdoria. Regressaria à Luz no início da temporada 2016/17, onde somou um jogo pela equipa principal (Boavista-Benfica), sagrando-se campeão nacional.Depois representou os italianos do Génova (2017-2019), os ingleses do Bristol City (2019/20) e os transalpinos do Crotone (2020/21).