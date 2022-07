Benfica empresta Tomás Araújo ao Gil Vicente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de ter anunciado Carraça, por empréstimo do FC Porto , o Gil Vicente garantiu também a contratação de Tomás Araújo. O defesa central, de 20 anos, chega por empréstimo de uma época proveniente do Benfica e é mais um reforço para a nova temporada.A formação comandada por Ivo Vieira dá assim mais um passo importante em termos de construção de plantel, isto na medida em que o eixo defensivo era um dos sectores mais carenciados do conjunto que se prepara para disputar a Conference League.