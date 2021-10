Benfica enfrenta ciclo difícil até à paragem

O Benfica entra em campo amanhã, no António Coimbra da Mota, dando início a uma nova série de três jogos complicados até à próxima paragem para compromissos das seleções. O Estoril joga em casa e está num bom momento, figurando na quarta posição da Liga Bwin. A antevisão do técnico Jorge Jesus acontece hoje às 14 horas.

As águias jogam na Amoreira três dias depois de terem alinhado no D. Afonso Henriques para a Allianz Cup e, na próxima segunda-feira, é hora de viajar para Munique, onde a águia joga no dia seguinte, para a Liga dos Campeões.

O último jogo dos encarnados antes da dita pausa sucede num sempre emotivo embate com o Sporting de Braga. O encontro com os comandados de Carlos Carvalhal será a 7 de novembro, no Estádio da Luz.