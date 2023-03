Benfica entrega anéis de platina e emblemas de ouro e prata este sábado na Luz

O Benfica irá proceder este sábado, quatro dias depois de cumprir 119 anos, à entrega de galardões de dedicação aos sócios que cumpre 25, 50 ou 75 anos de sócio. A cerimónia irá ter lugar no Pavilhão nº2 da Luz, em Lisboa, a partir das 9h30, sendo que as portas abrirão uma hora antes."Inserida na comemoração do 119.º aniversário do Clube, a sessão solene será presidida por Rui Costa, que estará acompanhado pelos elementos dos Órgãos Sociais e por glórias do Sport Lisboa e Benfica. Na cerimónia serão entregues 25 Anéis de Platina, 299 Emblemas de Ouro e 828 Emblemas de Prata", pode ler-se no comunicado no site oficial dos encarnados.