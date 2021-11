Benfica esclarece lesões de Darwin, João Mário e Rafa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica esclareceu esta segunda-feira as lesões de Darwin, João Mário e Rafa. Segundo o boletim clínico das águias, Darwin tem uma "tendinopatia do rotuliano à direita", João Mário uma "contusão lombar à direita" e Rafa sofreu uma "lesão muscular na coxa direita".Recorde-se que já esta manhã os encarnados haviam confirmado a notícia Record de que Lucas Veríssimo vai ser operado e falhará o resto da temporada. Também a federação uruguaia já se havia pronunciado sobre a lesão de Darwin Núñez , sendo que o avançado das águias foi dispensado dos compromissos da sua seleção dos jogos com Argentina e Bolívia.