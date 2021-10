Benfica revela pelouros de cada vice-presidente

A direção do Benfica esteve reunida esta segunda-feira, numa reunião onde ficaram definidos os pelouros de cada um dos vice-presidentes. Nesse sentido, destaque para Luís Mendes que ficará com a área financeira e relações com o mercado. Manuel Brito, que é outra das novidades no elenco diretivo de Rui Costa, fica com a expansão internacional, enquanto José Gandarez tem a cargo a área comercial e relações institucionais.





"A Direção do Sport Lisboa e Benfica reuniu formalmente pela primeira vez após as eleições de dia 9 de outubro, com um ponto central em agenda: a atribuição de pelouros a cada um dos seus elementos. Nesse sentido, ficou definido que Luís Mendes assumirá o pelouro Financeiro e Relações com o Mercado; Jaime Antunes será responsável pelas áreas do Património e Revisão Estatutária; Fernando Tavares manterá o pelouro das Modalidades; Manuel Brito irá supervisionar a Expansão Internacional; Sílvio Cervan permanece responsável pela área jurídica e Domingos Almeida Lima pelas Casas do Benfica e Fundação Benfica; Rui do Passo assume a área da Inovação e Tecnologia e José Gandarez a área Comercial e Relações Institucionais".Na mesma nota, as águias também revelaram que John Textor, empresário que já manifestou a intenção de investir no Benfica, irá ser recebido na quinta-feira. "Após explícita solicitação pública, e indo ao encontro do que foi anunciado antes do período eleitoral, a Direção do Sport Lisboa e Benfica deliberou receber o Sr. John Textor no Estádio da Luz, esta quinta-feira, com o intuito de ouvir as suas intenções relativamente ao clube", lê-se no comunicado divulgado pelas águias.