Benfica esclarece quanto vai receber pela transferência de Darwin Nuñez

Um dia depois de ter comunicado oficialmente a venda de Darwin Nuñez ao Liverpool , na altura revelando os valores envolvidos na operação (75 milhões de euros, mais 25M€ em variáveis), o Benfica enviou esta terça-feira novo comunicado à CMVM, no qual esclarece de que forma será pago o mecanismo de solidariedade, as comissões a ser pagas e ainda a verba que irá para os cofres do Almería por conta da mais-valia que tinham reservada.A conta faz-se desta forma. Do valor inicial de, será retirada a verba para o mecanismo de solidariedade, neste caso de. Um montante a dividir pelo Peñarol, que leva, e pelo Almería, que garante ainda. O emblema espanhol assegura aindade mais-valia, saíndo deste negócio com. As águias terão ainda de descontar 10% para os serviços de intermediação (calculados a partir do valor total subtraído ao montante que é encaminhado para os direitos de formação - no caso 72,375M€), num valor total deContas feitas, nos cofres da Luz entrarão à partida, aos quais se poderão juntar ainda os valores referentes aos objetivos."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, na sequência do comunicado divulgado no passado dia 13 de junho de 2022, que está confirmada a transferência dos direitos do jogador Darwin Nuñez para o Liverpool FC, pelo montante de € 75.000.000 (setenta e cinco milhões de euros). O acordo prevê o pagamento de uma remuneração variável, pelo que o valor global da alienação poderá atingir o montante de € 100.000.000 (cem milhões de euros).Mais se informa que o Liverpool FC terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador. Adicionalmente, a Benfica SAD terá encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade e terá ainda de entregar ao UD Almeria o montante correspondente a 20% do valor da mais-valia obtida com esta transferência, até um limite de € 10.000.000 (dez milhões de euros).Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SADLisboa, 14 de junho de 2022"