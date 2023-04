Bah tem lesão no ligamento do joelho esquerdo: Benfica esclarece situação clínica do lateral

Bah sofreu uma "entorse traumática do joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral medial" no jogo com o FC Porto, informou este sábado o Benfica. A lesão decorreu do lance com Uribe, na sequência de uma entrada do médio portista que obrigou o defesa encarnado a ser substituído, ainda na primeira parte.Os encarnados não revelaram o tempo de paragem de Bah, mas é muito provável que não recupere a tempo de alinhar diante do Inter Milão na terça-feira, arriscando mesmo perder mais alguns jogos."O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Bah sofreu uma entorse traumática do joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral medial, no clássico jogado no dia 7 de abril."