Benfica: Escutas do "Jogo da Mala" revelam pagamentos ao V. Setúbal em 2017, avança a TVI

Segundo a TVI/CNN Portugal, Valter Vieira, ex-diretor desportivo do V. Setúbal, foi apanhado em escutas telefónicas onde afirma que o Benfica prometeu 10 mil euros a cada jogador do emblema sadino, que defrontou o FC Porto a 19 de março de 2017, conseguindo um empate (1-1) no Dragão. "Eles têm de dar a mala. O Benfica tem de se chegar à frente", afirmou o dirigente do Vitória ao telefone, tendo depois confirmado à Polícia Judiciária os incentivos pagos pelas águias.No megaprocesso que corre contra o Benfica há cinco anos, e a que a TVI/CNN Portugal teve acesso, constam informações sobre o denominado "jogo da mala", ou seja, incentivos aos clubes mais pequenos nos jogos frente aos grandes rivais. Na altura, os chamados pagamentos para ganhar não configuravam crimes de corrupção, o que passou a acontecer dois meses depois, numa alteração à lei a 2 de maio de 2017. Mas, por se tratar de pagamentos em dinheiro vivo, não documentados, configuram crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.Também neste capítulo do processo há escutas entre o mesmo Valter Vieira (atual diretor-desportivo do Vizela, adversário do Benfica no sábado) e o então jogador Nelson Lenho, que alinhava no Chaves. E o primeiro contou ao segundo que já antes tinham sido oferecidos pelo Benfica 15 mil euros a cada jogador do Belenenses caso conseguissem ganhar ao FC Porto. Estes são apenas alguns dos factos pelos quais o Benfica poderá ter que responder quando for proferida uma acusação no processo que versa, sobretudo, corrupção desportiva, por suspeitas de que atletas foram subornados para que facilitassem nos jogos frente aos encarnados.Refira-se que o Benfica, então orientado por Rui Vitória, sagrou-se campeão em 2016/17 (terminou com seis pontos de avanço sobre o FC Porto) conquistando o tetra.