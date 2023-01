Benfica estará a negociar Kamada para a próxima época

O Benfica voltou à carga para garantir a contratação do internacional japonês Daichi Kamada, que no último verão esteve próximo de assinar pelos encarnados – chegou a ter viagem marcada para Lisboa – e que, segundo a CM TV, está a ser negociado para a próxima época.

O médio-ofensivo, de 26 anos, encontra-se em final de contrato com o Eintracht Frankfurt pelo que já está livre para se comprometer com outro clube a custo zero. Uma foto que circula nas redes sociais mostra Rui Pedro Braz, diretor-desportivo das águias, alegadamente reunido com Roberto Tukada, agente de Kamada, num hotel de Lisboa.

Apreciado por Roger Schmidt, Kamada defrontou o Sporting em novembro para a Liga dos Campeões – fez um golo no triunfo dos germânicos por 2-1 – e esteve presente no Mundial do Qatar, sendo titular nos quatro jogos disputados pelo Japão.