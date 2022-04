Benfica estará na luta com o Borussia Dortmund pelo jovem Guilherme Afonso

O Benfica acaba de se sagrar campeão da Europa na UEFA Youth League, mas continua a procurar os melhores talentos do futebol juvenil. O portal '90min' adianta que as águias estarão no encalce do jovem Guilherme Afonso, de apenas 16 anos.O extremo luso-belga alinha nos juvenis do Standard Liège, curiosamente o mesmo emblema por onde também Diego Moreira jogava antes de se transferir para o Benfica, cumprindo meia temporada no Lierse Kempenzonen pelo meio.Desta feita, as águias estarão na luta pelo prodígio já internacional português com os alemães do Borussia Dortmund. O Standard avançou com uma proposta de contrato para que o futebolista canhoto, agenciado por Orlando Sá, passe a ser profissional. A mesma não terá ainda sido aceite.Guilherme Afonso Beatriz foi chamado pela primeira vez à seleção portuguesa sub-16 em setembro de 2021 e conta já oito internacionalizações e um golo apontado. Integrou a convocatória lusa no Torneio de Montaigu do qual Portugal foi eliminado no passado dia 18.